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Курси поглибленого вивчення інформатики
Шановні батьки, пропонуємо Вам курси поглибленого вивчення інформатики: Підготовка до навчання у 5 класі з поглибленим вивченням інформатики (ІТ): Заняття будуть проходити у І...
Підготовка до вступу, 2022
Шановні батьки, з метою підготовки учнів 4, 8, 9 класів до навчання в Політехнічному ліцеї НТУУ «КПІ» м. Києва у 2022-2023 н.р, запрошуємо ваших дітей у групи розвитку...
До уваги батьків рекомендованих учнів
Шановні батьки, запрошуємо Вас на зустріч з адміністрацією ПЛ у четвер, 17.06.2021р., за адресою: проспект Перемоги, 37, корп. 7: 6, 7, 8 класи – на...
Результати конкурсних випробувань 6-10 класи, 2021
До уваги батьків! За результатами конкурсних випробувань, що проходили 10-11червня 2021р., рекомендовані до зарахування: у 6 клас: 1) Кот Михайло 2) Тимченко Поліна Євгенівна ...
До уваги батьків!
Шановні батьки, ознайомитись з результатами тестування учнів, які вступали до 5-10 класу, можна у середу, 16.06.2021р., з 10.00 до 13.00 за адресою: б-р Вацлава Гавела,...