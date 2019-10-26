Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» м. Києва

Ліцей – освітній заклад з новим підходом у роботі з учнями

Останні записи

Курси поглибленого вивчення інформатики Підготовка до вступу, 2022 Звіт за І півріччя, 2021 Завдання на літо, 2021 До уваги батьків рекомендованих учнів

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Стрічка новин

ЗОЛОТА І СРІБНА МЕДАЛІ НА МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ У ЖЕНЕВІ
Досягнення і перемоги Новини

ЗОЛОТА І СРІБНА МЕДАЛІ НА МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ У ЖЕНЕВІ

Кві 21, 2021
Висновки інституційного аудиту
Новини

Висновки інституційного аудиту

Лис 18, 2020
IWIS 2020
Досягнення і перемоги Новини

IWIS 2020

Жов 30, 2020
Інституційний аудит
Новини

Інституційний аудит

Жов 7, 2020
ПРЕМІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Досягнення і перемоги Новини

ПРЕМІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Вер 25, 2020

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Курси Оголошення

Курси поглибленого вивчення інформатики

Вер 9, 2021
Курси Оголошення

Підготовка до вступу, 2022

Вер 9, 2021
Результати роботи

Звіт за І півріччя, 2021

Лип 15, 2021
Важливо

Завдання на літо, 2021

Лип 7, 2021